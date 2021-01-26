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3 فوائد لتناول الحوامل الشاي بالنعناع.. تقليل الغثيان في الصباح أبرزها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:09 م
فوائد الشاي بالنعناع
فوائد الشاي بالنعناع
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نهى هجرس
تستخدم الأعشاب والعلاجات الطبيعية على نطاق واسع في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك فترة الحمل، ويعد الشاي من أكثر الأعشاب التي تفيد صحة الأم والجنين خلال الحمل.


ووفقا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد تناول شاي النعناع على الحامل...


1. يخفف غثيان الصباح 
الغثيان والقيء من أكثر الأعراض شيوعًا التي تحدث في بداية الحمل، تؤثر على حوالي 80 في المائة من النساء وقد تسبب تأثيرًا كبيرًا على حياتهن، ولم يتم بعد تحديد سبب غثيان الصباح أثناء الحمل، ومع ذلك، تعتبر حالات مثل الحمل المتعدد، ومستويات عالية من هرمون الغدد التناسلية وارتفاع مستوى HCG السبب المناسب، وتشير إحدى الدراسات إلى أن رائحة النعناع فعالة للغاية في تحسين الغثيان والقيء، كما أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تساعد في توفير العديد من الفوائد للطفل والأم، وتساعد التأثيرات المضادة لزيت النعناع أيضًا في تخفيف الغثيان والقيء وهي معترف بها على أنها آمنة من قبل إدارة الغذاء والدواء.


2. يعالج حرقة المعدة 
يأتي الحمل مع تبدلات فسيولوجية هائلة ويسبب العديد من الأعراض المعدية المعوية، بما في ذلك حرقة المعدة. هذا منتشر في حوالي 17-45 في المائة من النساء، يبدو أن الحموضة المعوية تزداد مع عمر الحمل أي من 22٪ في الثلث الأول من الحمل إلى 39٪ في الأثلوث الثاني و60-72٪ في الأثلوث الثالث، ويستخدم شاي النعناع لعلاج العديد من حالات حرقة المعدة المرتبطة بالحمل والأعراض التالية مثل الانتفاخ وآلام المعدة، كما أنه يستخدم كعامل استرخاء لتهدئة أنسجة المعدة ومشاكلها.


3. قد يعالج الصداع 
يمكن أن يكون الصداع أثناء الحمل ناتجًا عن الأسباب الأولية (الصداع النصفي والقلق) والثانوي (السكتة الدماغية وتسمم الحمل) ويمكن أن تهدد الحياة، وتشير إحدى الدراسات إلى أن استخدام زيت النعناع عن طريق الأنف فعال في تقليل شدة وتكرار الصداع، على الرغم من أن تأثير شاي النعناع في علاج الصداع أثناء الحمل لم يثبت في العديد من الدراسات ، يعتقد بعض الباحثين أنه قد يساعد في تخفيف الأعراض بسبب وجود كمية صغيرة من الميثانول في الشاي.

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