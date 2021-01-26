3 فوائد لتناول الحوامل الشاي بالنعناع.. تقليل الغثيان في الصباح أبرزها

ووفقا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم فوائد تناول شاي النعناع على الحامل...

1. يخفف غثيان الصباح

الغثيان والقيء من أكثر الأعراض شيوعًا التي تحدث في بداية الحمل، تؤثر على حوالي 80 في المائة من النساء وقد تسبب تأثيرًا كبيرًا على حياتهن، ولم يتم بعد تحديد سبب غثيان الصباح أثناء الحمل، ومع ذلك، تعتبر حالات مثل الحمل المتعدد، ومستويات عالية من هرمون الغدد التناسلية وارتفاع مستوى HCG السبب المناسب، وتشير إحدى الدراسات إلى أن رائحة النعناع فعالة للغاية في تحسين الغثيان والقيء، كما أن المستويات العالية من مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي تساعد في توفير العديد من الفوائد للطفل والأم، وتساعد التأثيرات المضادة لزيت النعناع أيضًا في تخفيف الغثيان والقيء وهي معترف بها على أنها آمنة من قبل إدارة الغذاء والدواء.











2. يعالج حرقة المعدة



يأتي الحمل مع تبدلات فسيولوجية هائلة ويسبب العديد من الأعراض المعدية المعوية، بما في ذلك حرقة المعدة. هذا منتشر في حوالي 17-45 في المائة من النساء، يبدو أن الحموضة المعوية تزداد مع عمر الحمل أي من 22٪ في الثلث الأول من الحمل إلى 39٪ في الأثلوث الثاني و60-72٪ في الأثلوث الثالث، ويستخدم شاي النعناع لعلاج العديد من حالات حرقة المعدة المرتبطة بالحمل والأعراض التالية مثل الانتفاخ وآلام المعدة، كما أنه يستخدم كعامل استرخاء لتهدئة أنسجة المعدة ومشاكلها.









3. قد يعالج الصداع