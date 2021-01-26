ياسمين صبري تشارك متابعيها لحظات استمتاعها بالبحر.. فيديو

شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بمقطع فيديو جديد لها وذلك من خلال خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى لـ تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ياسمين صبري فى الفيديو بإطلالة جذابة وهي تستمتع بالبحر من النافذة مما أثار إعجاب متابعيها.





وصادف يوم 21 من يناير، عيد ميلاد الفنانة ياسمين صبري، والتي أتمت عامها الـ 33، وتحرص على مشاركة جمهورها أحدث الصور والفيديوهات التي تبرز جمالها وأناقتها.



وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الأولى من زوجها محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمس سنوات زواج.

واحتفلت ياسمين صبرى العام الماضي بزفافها من رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد.



