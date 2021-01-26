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فن

بعد انضمام توبا بويوكستون.. اتجاه لتغيير اسم مسلسل ابنة السفير .. تفاصيل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:07 ص
توبا بويوكستون
توبا بويوكستون
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شروق ابراهيم
أعلن القائمون على المسلسل التركي أبنة السفير عن وجود اتجاه لتغير اسم العمل بعد انسحاب الممثلة التركية نلسيهان اتاغول نتيج  إصابتها بوعكة صحية وتغير مجرى الاحداث . 

وعرضت أمس الاثنين أول حلقة لـ توبا بويوكستون بعد انضمامها لفريق عمل مسلسل ابنة السفير، بينما أفادت تقارير بالصحف التركية، بأن توبا بويوكستون اصطحبت ابنتيها التوأم من زوجها السابق الممثل التركي انور صلاياك الى مدينة بودرم لكي تبقيان معها خلال فترة التصوير .

وبهذا تلتقي توبا بويوكستون للمرة الثانية بالممثل التركي انجين اكيورك الذي سبق وشاركها بطولة مسلسل "العشق الأسود" الذي عرض في 2014، وحقق نجاحا كبيرا، حيث شكلا ثنائيا رومانسيا لقى إعجاب محبي الدراما التركية.

وسبق وصرحت توبا بويوكستون بأنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".

جدير بالذكر أن الممثلة التركية نسليهان اتاغول أعلنت انفصالها عن مسلسل "ابنة السفير" بشكل نهائي بسبب إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء الذي يوجب عليها الحصول على راحة.


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