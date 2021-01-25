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فن

بعد انسحابها من ابنة السفير بسبب وعكة صحية.. نسليهان أتاغول توجه رسالة لجمهورها

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:44 ص
نسليهان اتاغول
نسليهان اتاغول
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شروق ابراهيم
خرجت الممثلة التركية نسليهان أتاغول عن صمتها لأول مرة منذ إعلان انسحابها من مسلسل "ابنة السفير" لتطمئن جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض متلازمة الأمعاء.

وقالت نسلهيان اتاغول، في مقطع فيديو عبر خاصية استوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"أريد أن أشكركم على رسائل دعمكم وامنياتكم ونيتكم الطيبة وزيارتكم وهداياكم". 

وأضافت الممثلة التركية التي تبلغ من العمر 27 عامًا :" واشكركم الف مرة من اجل دعواتكم وشكرا لانكم لم تتركوني بمفردي".

وتابعت نسليهان اتاغول :" وكما تروني انا لست بحالة سيئة انني بخير كنت بحاجة ان ارتاح قليلا ومازلت بحاجة الى الراحة ولكنني بخير".

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