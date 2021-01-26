8 منتخبات تغادر القاهرة اليوم بعد المشاركة في مونديال اليد

يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الثلاثاء، مغادرة 8 منتخبات دولية من المشاركين في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021،

التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.





وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المنتخبات الـ 8 هي ( الأرجنتين - اليابان - الجزائر - ألمانيا - البحرين - أرجواي - أيسلندا - روسيا ) سوف يغادرون القاهرة بعضهم على متن رحلات خاصة، والبعض الأخر على متن طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لضيوف مونديال اليد.





وأشارت المصادر،إلى أن المطار استقبل اليوم، بعثة منتخب أرجواي المكونة من 25 شخصًا، ومنتظر أن تقلع رحلتهم رقمها MS971 متجهة إلى روما، وذلك على متن رحلة مصر للطيران، على أن يغادر باقي بعثات المنتخبات بإجمالي عدد نحو 190 راكبا، على مدار ساعات اليوم.





وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الاجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة، حيث تم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، وأيضا فرقا من العلاقات العامة والدعاية والإعلام بمصر للطيران لإنهاء إجراءات المنتخبات المغادرة والقادمة إلى القاهرة.



