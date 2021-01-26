تطبيقية حلوان تنظم دورة تدريبية لتصميم الأثاث الطبي

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بالتعاون مع قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية دورة دراسات حرة في تصميم الأثاث الطبي أون لاين لمدة الدورة ٤٠ ساعة تدريبية، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية ، والأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





يحاضر بها الأستاذ الدكتور وائل جليل، والأستاذ الدكتور وليد إبراهيم.





أكدت الأستاذة الدكتورة ميسون قطب أن كلية الفنون التطبيقية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتدريب الذي يساهم في مواكبة سوق العمل واكساب الخبرات وتنمية المهارات بشكل كبير، بجانب المساهمة في رفع مستوى الصناعة المحلية.





وأوضحت الأستاذة الدكتورة داليا فكري أن الدورة التدريبية تتضمن دراسة أنواع الأثاث الطبي ومستوياتها والخصائص الوظيفية لكل نوع ومكوناته، بجانب تقديم دراسة ارجونومية الأثاث الطبي ( الانثربومترية، المدى الحركي، السيكولوجية، الوبائية ،البيئية) ، بالإضافة إلى عرض كيفية التصميم من خلال اتباع اسلوب 4W&H، و كذلك عرض دراسة تطبيقية على إحدى نماذج الأثاث الطبي.



