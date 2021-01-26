ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:31 م
طريقة عمل الحواوشي
طريقة عمل الحواوشي
Advertisements
نهى هجرس
يعد الحواوشي من الأكلات المميزة، والخفيفة، ويمكن إعداده بطرق مختلفة، ولكن الحواوشي الإسكندراني يتميز بعجين الخبز اللذيذ، وبهارات اللحم التي تضيف نكهة قوية.


وإليكم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني للشيف الشربيني..


مقادير حواوشي اسكندراني
700 جرام دقيق 
ملعقة كبيرة خميرة 
ربع كوب ماء 
بيضة 
ملح 
ملعقة كبيرة سكر 
3 ملاعق كبيرة زيت ذرة 
نصف كوب زبادى 
بيض للوجه
لحمة مفرومة 
سجق مفروم 
بصل 
ثوم 
فلفل حار 
بقدونس 
بهارات 
ملح 
فلفل أسود 


طريقة تحضير حواوشي اسكندراني
* يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والبيض والزبادي والزيت والماء ثم تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة.

* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار.

* تضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل والبقدونس.


* يفتح العجين ويحشى باللحمة مع دهن الأطراف بالبيض ثم تدخل الفرن لمدة 15 إلى 25 دقيقة ويقدم.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحلى من المحلات.. 3 طرق سهلة لتحضير حواوشي الفحم

طاسة وفتة ومشوي.. 4 وصفات متنوعة لـ طريقة عمل السجق

المذاق لن تتوقعيه.. 3 طرق مجربة لتجهيز الحواوشى

طريقة الحواوشى زى المحلات بتكلفة أقل ومذاق ألذ

طريقة عمل الحواوشي بـ 3 طرق مختلفة لأمهر الشيفات

طريقة عمل حواوشي الفراخ بـ 3 وصفات متنوعة

ترشيحاتنا

تعليق قوي من وزير الخارجية على أزمة سد النهضة: لن نكون رهينة لمساعي فرض الهيمنة على النيل

الكهرباء تعلن آليات وإجراءات التقدم لتركيب العدادت الكودية بالتقسيط.. فيديو

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي

انتحار أم قتل.. مصرع ممثلة شهيرة فى ظروف غامضة

قبل مباراة ربع نهائي مونديال اليد.. 4 مواجهات تاريخية بين منتخبي الفراعنة والدنمارك

بفرمان كلوب.. ليفربول يقترب من ضم خليفة محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

نشرة الصحة والمرأة.. لقاح موديرنا فعال ضد السلالات المتحورة لفيروس كورونا.. وفوائد مذهلة لماسك الجزر والأفوكادو للبشرة

حياتها انهارت.. مريضة سرطان تتلقى أغرب مفاجأة بعد 18 شهرًا من العلاج الكيماوي