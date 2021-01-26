طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.. خطوة بخطوة

يعد الحواوشي من الأكلات المميزة، والخفيفة، ويمكن إعداده بطرق مختلفة، ولكن الحواوشي الإسكندراني يتميز بعجين الخبز اللذيذ، وبهارات اللحم التي تضيف نكهة قوية.

وإليكم طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني للشيف الشربيني..

مقادير حواوشي اسكندراني

700 جرام دقيق

ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب ماء

بيضة

ملح

ملعقة كبيرة سكر

3 ملاعق كبيرة زيت ذرة

نصف كوب زبادى

بيض للوجه

لحمة مفرومة

سجق مفروم

بصل

ثوم

فلفل حار

بقدونس

بهارات

ملح

فلفل أسود









طريقة تحضير حواوشي اسكندراني

* يخلط الدقيق مع الملح والسكر والخميرة والبيض والزبادي والزيت والماء ثم تترك العجينة حتى تتخمر لمدة ساعة.





* تخلط اللحمة مع السجق بعد أن يعصج مع البصل والثوم على النار.





* تضاف البهارات والبصل والفلفل الحار وملح وفلفل والبقدونس.









* يفتح العجين ويحشى باللحمة مع دهن الأطراف بالبيض ثم تدخل الفرن لمدة 15 إلى 25 دقيقة ويقدم.



