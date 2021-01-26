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اقتصاد

"غرفة الإسكندرية" تناقش اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:31 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ولاء عبد الكريم
ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس "غرفة الإسكندرية"، وأعضاء مجلس الإدارة محمد حفني، ومحمود مرعي، والمهندس هاني شمسية وأشرف أبو إسماعيل، والسيد أبو القمصان، مستشار الغرفة.

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كما حضر أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك الأسبق، وشحاتة أحمد بحيري، رئيس شعبة المصدرين، ومدحت حبش رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، ومحمد العرجاوي نائب رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، وعبد العال علي مستشار شعبة النقل الدولي، ورانيا نصير عضو بشعبة النقل الدولي.

وتم مناقشة مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي عليها خلاف، والتي تحتاج إلى إعادة الصياغة، إضافة إلى المقترحات الخاصة بتعديل بعض المواد، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.

وكان أبرز المواد التي تم مناقشتها، المادة رقم 19، والمادة رقم 22، والمادة رقم 35، والمادة 36، والمادة رقم 44، والمادة 47، والمادة 53، والمادة 63، والمادة 66، والمواد 70 و71 و72، إضافة إلى المواد 74 و104، و105، و107، و115، و118.
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