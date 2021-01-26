ماذا قدمت وزارة التربية والتعليم لـ القرى الأشد احتياجا حتى الآن؟ تفاصيل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها نجحت في توفير الخدمة التعليمية وخفض كثافات الفصول في القرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج "حياة كريمة".

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في تقرير رسمي عما تم إنجازه حتى الآن، إنه تم تنفيذ 1431 مشروعا بإجمالي 19271 فصلا بالقرى الأشد احتياجا في مصر خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم إنشاء 194 مدرسة تعليم مجتمعي بالمناطق النائية والمهمشة من خلال المجتمع المدني.

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وقال وزير التربية والتعليم في تقرير أعده للكشف عن الإنجازات المتحققة خلال آخر 5 سنوات، إن هناك عددا من المشروعات والفصول التي تم إنهاء تنفيذها وتسليمها خلال آخر 5 سنوات، حيث تم الانتهاء من إنجاز 4603 مشاريع بــ 72230 فصلا جديد‏‏ا، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل 20400 فصل ‏لخدمة القرى الأكثر احتياجا ومبادرات حياة كريمة التي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2019 /2020.









وأوضح تقرير وزير التربية والتعليم أنه تم إنشاء 50 مدرسة مصرية يابانية، وجار العمل على افتتاح وتشغيل 7 مدارس أخرى يابانية، كما تم إنشاء 7 مدارس للمتفوقين ليصل إجمالي عدد مدارس المتفوقين إلى ‏15 مدرسة، بالإضافة إلى تطوير 4 مدارس أخرى لتكون مدارس للمتفوقين وجار العمل بمدرستين أخريين.

















وعلى مستوى صيانات المدارس، أعلن وزير التربية والتعليم عن تنفيذ 17200 ‏مشروع صيانة من عام 2016، شملت أعمال الصيانة البسيطة والدورية والصيانة العاجلة الملحة، والتطوير الشامل ورفع الكفاءة واستكمال وإحلال الأسوار.









‏وعلى مستوى تجهيز وفرش المدارس، أكد وزير التربية والتعليم أن ‏عدد التخت ‏التي تم توريدها لإنشاءات جديدة أو إحلال التجهيزات المتهالكة بلغ 1513951، ‏كما تم تقديم دعم إضافي لفصول رياض الأطفال بالتجهيزات المطلوبة بـ 9581، بالإضافة لتنفيذ مبانٍ إدارية لتوفير مبانٍ مستقلة للإدارات والمديرية ولصالح خفض الكثافات بالمدارس التي تستغلها بعض هذه الإدارات بإجمالي 56 إدارة.







