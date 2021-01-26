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برلمان

وزير الخارجية أمام البرلمان: مصر لم تبتعد عن محيطها العربي والقضية الفلسطينية ما زالت الأهم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 11:54 ص
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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فريدة محمد وماجدة بدوي ويوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر الدولة العربية المحورية التى تتحرك من أجل الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الدولة للدفاع عن المصالح والجهود بما يضمن حماية وصون الأمن القومي ومواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك أثناء إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشيرا إلى حرص مصر على حل النزاعات التي تشهدها المنطقة بشكل سلمي.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر لم تبتعد عن محيطها العربي، وعلى الرغم من توقيع اتفاقية السلام مع دولة إسرائيل، إلا أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية الأهم والتي تتصدى لها في كل وقت.

وأشار السفير سامح شكري، أن وزارة الخارجية لا تدخر جهدا من أجل الحفاظ على الوطن، مؤكدا أن المخاطر تضاعفت وتصاعدت التحديات بما وضع أعباء مضاعفة على الوزارة.

وقال شكري: الوزارة عملت على ثقل مهارات أبناءها لتتناسب مع المتطلبات والتحديات، إعلاء لمصلحة مصر وشعبها وترسيخا لمكانتها الدولية.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية أصبح لها دور مهم في العلاقات الدولية، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بالتنسيق مع مجلس النواب.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين السلطة التنفيذية والتشريعية من أجل مصلحة الوطن، مؤكدا أن تطورات النظم السياسية ساهم في التنسيق بين سلطات الدولة دون التعدي على مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ليس فقط إعمالا للدستور وإنما من خلال امتداد جسور التعاون والتنسيق بين كل السلطات. 
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