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تعليم

علوم عين شمس تحدد موعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:09 م
علوم عين شمس
علوم عين شمس
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باسنتي ناجي
قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن الكلية تستعد لبدء اختبارات العام نهاية الفصل الدراسي الأول بعد 20 فبراير وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الأخير.


وأوضح "رجاء" في تصريحات لـ موقع صدى البلد، أن الكلية سوف تعلن جداول اختبارات نهاية الفصل الدراسى الأول الاثنين القادم الذي يعتبر بداية شهر فبراير، وذلك عبر الصفحة الخاصة بكلية العلوم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأشار عميد الكلية الى أنه من المقرر إعلان جداول الدور الثانى للدراسات العليا مع جداول الفرق الطلابية بالكلية.

ونوه إلى أنه يتم اتخاذ كل التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا مع التعقيم المستمر لقاعات الاختبارات والكنترول الخاصة بتصحيح ورق الاختبارات.

وأضاف أن الكلية لديها نوعين من الاختبارات الأول مقالى والآخر البابل شيت ويختلف الاستخدام حسب طبيعة المادة التي يدرسها الطالب.

يذكر أن الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، قال في تصريحات سابقة إن الكلية انتهت من رفع جميع المقررات الدراسية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك لمساعدة الطلاب في مراجعة المقررات الدراسية قبل البدء في الامتحانات، لافتًا إلى أن الكلية انتهت من أداء الاختبارات العملية قبل قرار تأجيل مجلس الوزراء.

وأوضح "رجاء"، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أن الكلية تنفرد بغرفة عزل صحى جيدة التهوية تحتوى على سرير، وذلك في حالة ظهور أى أعراض على الطلاب أثناء أداء الاختبارات، لافتًا إلى أن الوحدة الطبية تتعامل مع الطلاب في حالة أى شكوى والتواصل الفوري مع المستشفيات المتخصصة بالجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار عميد الكلية إلى الاكتفاء الذاتي للكلية من المطهرات والكمامات الطبية التي يتم استخدامها، مؤكدًا أهمية التعقيم المستمر لجميع قاعات الكلية وغرف الكنترول واتخاذ جميع التدابير الوقائية مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

ولفت إلى أنه في حالة ثبوت إيجابية الطالب بعدوى كورونا يقدم ما يفيد للجنة الطبية الخاصة بالكلية ويؤجل الامتحان للطالب حتى يتم شفاؤه، مشددًا على عدم حضور الطالب إلى الحرم الجامعي في حالة الشعور بأى عرض.
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