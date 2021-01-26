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حوادث

مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بالشرقية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:11 م
جثة
جثة
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محمد العيسوى
لقيت فتاة مصرعها، أثناء عبورها الطريق حيث صدمتها سيارة وفر قائد السيارة هاربا، بقرية العراقى التابعة لمركز ومدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق أبو حماد العباسة دائرة مركز شرطة أبوحماد.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد لموقع الحادث وتبين مصرع س ال 18 سنة من قرية العراقى دائرة المركز، حيث صدمتها سيارة فر قائدها هاربا وتوفيت فى الحال.
 
وبتوقيع الكشف على الجثة من قبل مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة حادث سيارة، وبالعرض على نيابة أبوحماد صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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