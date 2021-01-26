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برلمان

بكري لوزير الخارجية: إلى متى ستظل مقاطعة سوريا.. والجزيرة مستمرة في بث سمومها

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:05 م
النائب مصطفى بكري
النائب مصطفى بكري
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
توجه النائب مصطفي بكرى، عضو مجلس النواب، بتساؤل إلى وزير الخارجية سامح شكري عن "مقاطعة سوريا"، قائلًا: "إلى متى ستظل مقاطعة سوريا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي والتي شهدت الاستماع إلي السفير سامح شكري، وزير الخارجية.

وفي سياق متصل، انتقد عضو مجلس النواب، استمرار قطر عبر قناه الجزيرة في توجيه الاتهامات للدولة المصرية مقابل دعم الجماعة الإرهابية "الإخوان" والجميع "سمع هس" علي حد وصفه، متسائلا: "ماذا قدمت مصر في المصالحة، لقد كان هناك 13 شرطًا، ماذا نفذت منها، وإلي متي سيظل هذا البوق يلقي سمومه".

وأكد مصطفي بكرى، ثقته في القيادة السياسية التي لا تعلي إلا المصلحة العليا وبما يحقق الصالح العام.
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