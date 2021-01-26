يوم آخر من الشغب والعنف في هولندا بسبب حظر التجول

أكدت الحكومة الهولندية أنها لن تنصاع للمحتجين على إجراءات التقييد جراء فيروس كورونا المستجد، واصفة المحتجين مثيري الشغب، بحسب صحف دولية.





وألقت الشرطة القبض على 70 شخصًا على الأقل بعد اندلاع أعمال شغب في الليلة الثالثة على التوالي بهولندا، بعد احتجاجات ارتبطت في البداية بمعارضة قرار حكومي بتطبيق حظر تجول ليلي.





لكن الدافع وراء التخريب وحوادث أخرى في مدن روتردام وأمستردام إلى المراكز الأصغر في هارلم وجلين ودن بوش لم يعد واضحًا ، حيث كانت الغالبية العظمى من المشاغبين في سن المراهقة.





وقال رئيس الشرطة ويليم وولدرز على شاشة التلفزيون إن 70 عملية اعتقال تمت حوالي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.





وجرى استخدام خراطيم المياه ضد اللصوص في روتردام والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في هارلم.





وكان رئيس الوزراء مارك روته قد أدان في وقت سابق يوم الاثنين أعمال الشغب التي وقعت من قبل متظاهرين مناهضين لإغلاق الشرطة وأضرموا النيران.





تم فرض حظر التجول ، وهو الأول في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية ، بعد أن حذر المعهد الوطني للصحة (RIVM) من موجة جديدة من الإصابات بسبب "السلالة البريطانية" لـ COVID-19 ، على الرغم من أعداد الاصابة انخفضتت في هولندا منذ أسابيع.





تم الإبلاغ عن حوالي 4129 حالة جديدة يوم الاثنين ، وهو أقل عدد منذ 1 ديسمبر.





وقالت الشرطة إن المئات اعتقلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع حيث ألقى مثيري الشغب الحجارة وفي إحدى الحالات بالسكاكين على الشرطة وأحرقوا مركز اختبار COVID-19.





وقالت الشرطة إنها أصدرت أكثر من 5700 غرامة لخرق حظر التجوال الذي يستمر من الساعة 9 مساءً حتى 4:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.