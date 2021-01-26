زكريا الفحام: قضايا الدولة تشرف على انتخابات نقابات المحامين بالمحافظات

قال زكريا رضوان الفحام وكيل نقابة محامين شمال القاهرة إن الانتخابات ما زالت في موعدها وإن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وافقت على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية وتم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا.





أضاف رضوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النقابة العامة للمحامين أصدرت، منشورا يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات، يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتحديد مقرات التصويت، وكيفية الاقتراع داخل 3 ورقات تتضمن النقيب الفرعي، وعضوية الجزئيات، وعضوية الشباب والتي ستجري 7 فبراير المقبل.



