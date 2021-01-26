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أخبار البلد

زكريا الفحام: قضايا الدولة تشرف على انتخابات نقابات المحامين بالمحافظات

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال زكريا رضوان الفحام وكيل نقابة محامين شمال القاهرة إن الانتخابات ما زالت في موعدها وإن هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة، وافقت على الإشراف على انتخابات النقابات الفرعية وتم تشكيل اللجنة العليا التي سوف تتولى تنظيم هذا الإشراف القضائي على انتخاباتنا.

أضاف رضوان فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن النقابة العامة للمحامين أصدرت، منشورا يتعلق بانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات، يتضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وتحديد مقرات التصويت، وكيفية الاقتراع داخل 3 ورقات تتضمن النقيب الفرعي، وعضوية الجزئيات، وعضوية الشباب والتي ستجري 7 فبراير المقبل.

وأكد رضوان أن اللجنة أصدرت بيانا تضمن 5 بنود تتعلق بسير العملية الانتخابية في 7 فبراير المقبل، وهي الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، وكيفية التصويت، إقرار الإشراف القضائي على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج، وإجراء الانتخابات في المواعيد والأماكن المحددة وفقا لقانون المحاماة، وهي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، و مقرات النقابات الفرعية، وأن اللجنة تبدأ في تلقي طلبات اعتماد توكيلات المرشحين للمندوبين وفقًا للنموذج المعد، ابتداء من السبت المقبل الموافق 30 يناير الجاري.
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