مايا مرسي : ايمان القيادة السياسية وراء نجاح جهود النهوض بالمرأة فى مصر

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الإجتماع الإفتراضي رفيع المستوى للتشاور حول "تطوير الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية "، والذى نظمه مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، بمشاركة سوزان ميخائيل المدير الإقليمي للمكتب، وممثلين عن المكتب الرئيسي لهيئة الامم المتحده بنيويورك ، ولفيف من الوزراء والوزيرات والمعنيين بشؤون المرأة في الدول العربية.

في البداية هنأت الدكتورة مايا مرسي سوزان ميخائيل على توليها منصب المدير الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية ، متوجهة بالشكر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدعم الذي يقدمه للمجلس القومي للمرأة في مصر ودعوته للمشاركة في هذا الإجتماع رفيع المستوى لوضع الخطة الاستراتيجية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 2022-2025 في الدول العربية .

وأشارت الدكتورة مايا الى أن مصر قامت بجهود حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر والتي كان في مقدمتها اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والتى اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2017، مشيرة ان ايمان الارادة السياسية بقضية المرأة عامل قوي وأساسي للنجاح في أجندة العمل المعنية بالنهوض بالمرأة .

واوضحت مرسي ان مصر دولة محظوظة بوجود مقرات المكتب الاقليمى والقطري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي ، وجامعة الدول العربية ، ومنظمة المرأة العربية ، وهو بمثابه دعم نحصل عليه من المنطقة .

واقترحت الدكتورة مايا بعض الموضوعات الهامة لتضمينها والتركيز عليها بالخطة ، ومنها ضرورة التركيز على الاولويات الوطنية لكل دولة من الدول العربية ، والمزيد من العمل على الخطط الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة واظهار النماذج الايجابية والمثل العليا من خلال التشريعات والاجراءات الملموسة وماتم تحقيقه بالفعل على أرض الواقع ، مشيدة بالدور الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة فيما يخص تطوير الدراسات وتنفيذ المبادرات الطموحة بهدف اشراك الرجال والشباب داعية الى تنفيذ المزيد منها مما يدعم الجهود نحو تمكين المرأة ، الى جانب دور الهيئة في تنفيذ الأفلام واستخدام الفن في التوعيه بقضايا المرأة ، مشيرة الى ضرورة ان يكون لدي مكاتب هيئة الامم المتحدة في الدول العربية استراتيجية قوية للتواصل والإعلام .