ضبط أدوية ومواد غذائية منتهية الصلاحية في إدكو

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كل المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.







في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بدیوان عام المحافظة، برئاسة عمر لبيب بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادكو ومديرية التموين والتجارة الداخلية ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلي والطب البيطري بحمله مكبرة بنطاق مركز ادكو أسفرت عن الآتي:

- المرور على الصيدليات وضبط 80 قرصا مخدرا بدون فواتير، كما تم ضبط (2 زجاجة دواء - 8 علب حقن - 30 علبة حبوب - 1 محلول عين - 1 علبة لبن أطفال) منتهي الصلاحية.





- المرور على محلات بيع الأغذية والأسواق والمصانع وتم ضبط مصنع بدون ترخيص والتحفظ على 150 كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تحرر (2 محضر لحوم مكشوفة - 3 محاضر شهادات صحية - 5 محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية) بالإضافة إلى ضبط 40 علبة سجائر مجهولة المصدر.







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