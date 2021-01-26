المؤتمر: نتبنى مبادرة الرئيس لتشجيع الشباب على اقتحام الحياة السياسية

قرر الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشورى، تعيين محمد عادل إمام، مساعدًا لرئيس الحزب للإعلام، ورئيس مجلس أمناء محافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة إعادة الهيكلة لكل المواقع التنظيمية.





وقال عادل في أول تصريح له، إن الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، لشباب مصر باستكمال طريق الإصلاح والبناء والتنمية، وتحقيق آمال المصريين، في مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين، فرص متساوية في الحياة الكريمة، تعد تشجيعًا للشباب على الخروج من العزلة المجتمعية، واقتحام الحياة السياسية، وقيادة معركة الوعي، التي باتت أخطر حروب الجيل الرابع؛ حيث تستهدف محو هوية الدول، الأمر الذي انتهجه حزب المؤتمر وقيادته، في إعادة هيكلة الحزب، وترجمة واقع القرارات التي اتخذها الربان عمر المختار صميدة خلال الفترة الأخيرة.





ولفت إلى أن الحزب سوف يتبنى خلال الفترة المقبلة خطابًا تنويريًا توعويًا بأدوات غير تقليدية، وكوادر تحظى بثقة الرأى العام.