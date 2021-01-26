خطوة ألمانية كبرى لوقف انتشار السلالات الجديدة.. وما هو دواء ترامب؟

في وقت سابق أعلنت ألمانيا عن تأكدها من إصابات مواطنين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وهذا ما أجبر السلطات لتبدأ حملة لمعرفة مدى انتشار السلالات الجديدة لفيروس كورونا، في البلاد، وفق ماذكرت بلومبيرج.





ومن المقرر أن يعيد حوالي 20 معملا اختبار آلاف من عينات فيروس كورونا المؤكدة هذا الأسبوع، للبحث عن المتغيرات التي تسببت في ارتفاع معدلات العدوى في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل.





ومن المنتظر أن يتم استخدام حوالي 100000 اختبار "PCR" مصمم خصيصا، تم التبرع بها من قبل "TIB Molbiol Syntheselabor GmbH"، وهي شركة تكنولوجيا حيوية مقرها برلين، كانت العام الماضي من بين أوائل الشركات العالمية التي طورت اختبارات للكشف عن فيروس كورونا.





وتم تعديل الاختبار الجديد للشركة، الذي يعتمد أيضا على طريقة تشخيص تفاعل "البوليميراز Polymerase" المتسلسل، لتحديد طفرات معينة على ارتفاع نسق الفيروس، ويمكن أن تظهر النتائج في غضون ساعتين، بدلا من يومين.





ولمواجهة تفشي وباء كوفيد-19 تتجه ألمانيا لتكون أول دولة أوروبية تستخدم العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للشفاء من فيروس كورونا، وفق ما أعلن وزير الصحة الألماني، ويأتي ذلك في ظل تأخر شركة فايزر بتوفير إمدادات اللقاح لأوروبا.









وشددت السلطات الألمانية الأسبوع الماضي القواعد الخاصة بارتداء أقنعة الوجه، لتصبح أول دولة أوروبية كبرى تطلب حماية طبية في المتاجر وفي وسائل النقل العام، على أمل السيطرة على سلالات من الفيروس سريعة الانتشار.



