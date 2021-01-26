ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اندلعت فى 3 أفدنة..الحماية المدنية تسيطر على حرائق متفرقة بقنا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:50 م
حريق
حريق
Advertisements
يوسف رجب


تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حرائق امتدت فى مساحات متفرقة مزروعة بمحصول قصب السكر فى مركز الوقف بقنا.


تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا باندلاع حرائق فى زراعات قصب بأماكن متفرقة بجوار ترعة المره بمركز الوقف.


انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، و برئاسة وإشراف العقيد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا.


تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحرائق، قبل امتدادها لبقية المساحات المجاورة.


و تبين من المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت فى مساحات متفرقة، قدرت بـ 3 أفدنة.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار بريليانس BRILLIANCE V6 2021 بعد التخفيض .. صور

سعر ومواصفات أكثر سيارات الـSUV مبيعا في مصر .. صور

ما تأثير لقاح كورونا على الحوامل .. منظمة الصحة تجيب