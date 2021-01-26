اندلعت فى 3 أفدنة..الحماية المدنية تسيطر على حرائق متفرقة بقنا



تلقى مدير أمن قنا اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا باندلاع حرائق فى زراعات قصب بأماكن متفرقة بجوار ترعة المره بمركز الوقف.





انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العقيد حسين صلاح، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، و برئاسة وإشراف العقيد هانى الأتربى، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا.





تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على الحرائق، قبل امتدادها لبقية المساحات المجاورة.





و تبين من المعاينة الأولية، أن النيران اندلعت فى مساحات متفرقة، قدرت بـ 3 أفدنة.





تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







