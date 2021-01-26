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فن

أمير رمسيس: عرض فيلم حظر تجول بختام مهرجان القدس للسينما العربية

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:02 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
أعلن المخرج أمير رمسيس عن عرض فيلمه الجديد "حظر تجول" بختام مهرجان القدس للسينما العربية، وأشار لـ"صدى البلد" أنها فرصة لمشاهدة العمل داخل فلسطين لأول مرة خارج مسابقة المهرجان.

وأكدت الفنانة إلهام شاهين أن شخصيتها في فيلم حظر تجول جعلت المشاهد لأول مرة يتعاطف مع قاتلة ومجرمة، وهنا تكمن عبقرية السيناريو.

وأشارت إلى أن طرح الفيلم خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائي مغامرة كبيرة، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور بعد الإشادة النقدية بمهرجان القاهرة السينمائي.

وقالت لـ"صدى البلد" إن تعاونها مع أمير رمسيس كان سلسًا ومثمرا، كما أنها سعيدة للغاية للوقوف أمام الممثل الفلسطيني الكبير كامل الباشا، خاصة وأنه حاصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحصلت النجمة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن" ضمن منافسته بالمسابقة الرسمية بالمهرجان القاهرى.

الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.
 
وتدور أحداث الفيلم حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.
 
الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

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