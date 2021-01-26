وزير الزراعة: القطاع شهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي.. وأدعو المستثمرين للاستثمار في المجال الزراعي

"القصير":

قطاع الزراعة شهد دعما غير مسبوقا من الرئيس السيسي

:أدعو مستثمرين للاستثمار في المجال الزراعي: "بوابة لتحقيق الامن الغذائي"

وزير الزراعة: تحديث الري واستخدام التكنولوجيات المتقدمة في الزراعة امرا ملحا ولم يعد رفاهية







تفقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مصانع ومزارع شركة القناة للسكر، بمحافظة المنيا الذي يعد أضخم مجمع زراعي صناعي متكامل في مصر، لإنتاج السكر من محصول البنجر.





واستمع الوزيران والمحافظ، إلى عرض تقديمي حول المشروع، حيث تم إنشاء المصنع على مساحة 240 فدانًا، فضلًا عن 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، مخصصة للاستصلاح والاستزراع، باستخدام طرق الزراعة والري الحديثة والمتطورة، كما تفقدوا المساحات التي تم استصلاحها واستزراعها بالمشروع، والمنشآت التابعة له، للوقوف على ارض الواقع على ما تم إنجازه.





ومن جانبه أشاد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالجهود المبذولة في هذا المشروع، والتي تعد ثمار تعاون بين وزارة الزراعة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والمستثمرين، لافتا الى انه تم استخدام وسائل التكنولوجيا المتطورة بالمشروع في كافة مراحل الزراعة، من ري وتسميد ومكافحة.





وأوضح القصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتوسع في الرقعة الزراعية، وتوفير مصادر مياه متنوعة للري، كذلك تحديث نظم الري، بدلا من طرق الري بالغمر، لتحقيق اقصى استفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن العمل على استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية، والتوسع في البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر، لافتا الى ان القطاع الزراعي خلال السنوات الست الاخيرة شهد دعما غير مسبوق من الرئيس السيسي، في كافة المحاور المتعلقة بالنشاط الزراعي والأمن الغذائي.





وأكد الوزير على أهمية دور الإعلام في توعية المزارعين بأهمية التحول الى نظم الري الحديثة، لافتا الى ان الامر اصبح ضرورة ملحة وليست رفاهية، لترشيد استخدامات المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية للفدان.







ووجه وزير الزراعة الدعوة لكافة المستثمرين، للاستثمار في المجال الزراعي، لافتا الى ان الاستثمار الزراعي آمن، وله نتائج واعدة في المستقبل، كذلك هو بوابة لتحقيق الامن الغذائي.





ونوه القصير بأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة في كافة مراحلها، أصبح أمرا ملحا للتوسع في الرقعة الزراعية، الأمر الذي يمكن مصر من الانتقال الى مرحلة جديدة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على تعظيم البحوث التطبيقية والاستفادة منها، ونقلها على ارض الواقع للمزراعين، في كافة قرى مصر.





وقال وزير الزراعة إن الوزارة تضع كافة إمكاناتها، وتقدم كافة أشكال الدعم للفلاح المصري، لفتح آفاق جديدة له، والمساهمة في رفع مستوى معيشته، بزيادة دخله.





ومن جهته، أشاد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بالخطوات الإيجابية التي نفذها المشروع الصناعي الزراعي المتكامل، خاصة مع استخدام التكنولوجيات الحديثة الذكية في عمليات الزراعة والري، والتي تهدف إلى التحكم في كميات مياه الري، لافتا الى ان وزارة الموارد المائية والري تستهدف توصيل الرسالة وتبسيط النظم الحديثة في الري، لسرعة وصولها للفلاح وتشجيعه على اتباعها، في سبيل زيادة الإنتاجية.





وأشار إلى أن وزارة الري قطعت شوطا هاما في مشروع تبطين الترع، كذلك يتم التواصل مع المزارعين على ارض الواقع، للاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم في هذا الشأن، في سبيل تلافي اي عيوب او مشكلات، في ما يتم تنفيذه حاليا.





ومن جهته، أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أهمية هذه الزيارة، وأعرب عن ترحيبه بـ وزيري الزراعة والري، لافتا إلى أن هناك تعاون دائم ومستمر بين المحافظة والوزارتين، للنهوض بمستوى معيشة المزارعين، ورفع كفاءة المشروعات الزراعية بها، وتنميتها، لافتا إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ 28 مشروع لتبطين الترع على مستوى مراكز المحافظة، لخدمة كافة المزارعين، تم حاليا تنفيذ أكثر من 20٪ منها.







وفي سياق متصل يستهدف المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج السكر من البنجر، تحقيق انتاجية حوالي 900 ألف طن سكر ابيض، فضلا عن منتجات ثانوية 240 ألف طن من لب البنجر و215 ألف طن من المولاس، ويوفر حوالي 2000 فرصة عمل دائمة.





ويشمل المشروع صومعة ضخمة تم تخزين السكر بها، حيث تبلغ سعتها التخزينية 430 ألف طن سكر بطريقة آمنة، كما يعتمد المشروع على استخدام أحدث الآلات ومعدات الميكنة الزراعية وطرق الزراعة والري الدقيقة والحديثة للمحاصيل الحقلية.





وشملت الجولة، التي حضرها الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ووكيلا وزارتي الزراعة والري، تفقد منشآت المشروع، والمباني الإدارية والسكنية الخاصة بالعاملين، وشبكات الري، ومحولات الكهرباء، وصوامع التخزين، كذلك المساحات التي تم استصلاحها.





وتفقدوا أيضا حقل مكشوف مزروع بمحصول الطماطم، على مساحة 7 آلاف فدان تابع للشركة، تم زراعته بالاصناف التصنيعية عالية الإنتاجية والتي تتراوح بين 35 إلى 40 طنا للفدان، وذلك بنظام الري الحديث، فضلا عن تفقد المساحات المنزرعة بمحصول بنجر السكر، التابع للمشروع، والذي يعد محصول مبشر، بانتاجية عالية، حيث يتم استخدام نظم الزراعة الحديثة والتسميد والري بها.



