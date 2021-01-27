برلماني: مصر صدرت أكثر من 5 ملايين طن منتجات زراعية رغم كورونا

أشاد النائب عامر الشوربجي بمشروع قانون إنشاء صندوق دعم الفلاح المصري، مشيرا إلى أن الفلاح على مستوى دول العالم أجمع يتم تقديم الدعم الكامل له، نظرا لأهمية دوره في دفع الاقتصاد وتحقيق التنمية.





أشار الشوربجي في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، إلى أن الصندوق يهدف لدعم الفلاح وأسرته وإعانته حتى يكون قادرا على الإنتاج ، موضحا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا المشروع وسيكون هناك مساهمة أيضا من الفلاح ووجود نسبة على عقود بيع الأراضي حتى يتم تمويله بشكل جيد.





ولفت عضو البرلمان إلى أن الدولة اتجهت لدعم قطاع الزراعة إيمانا منها بأهميته، موضحا أن مصر قامت بتصدير أكثر من ٥ ملايين طن من المنتجات الزراعية رغم جائحة كورونا التي استنزفت طاقة الكثير من بلدان العالم .





كان النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، وذلك بهدف دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروفا قاسية ويتحملون أعباءً كثيرة سواء فى العمل أو الحياة، ولا يتمتعون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.









وأكد "دمرداش"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه تقدم بهذا التشريع لمواجهة تكاليف الإنتاج الزراعى التى أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المزارعين، خاصة البذور والأسمدة والمبيدات والميكنة والخدمة التى تضاعفت أسعارها أكثر من مرة رغم أن أسعار التسويق والإنتاج الزراعى تعانى من تراجع وتذبذب مستمرين، خاصة المحاصيل الأساسية كالقطن والقمح والذرة، إلى جانب زيادة أعباء الحياة من إعاشة وتعليم وصحة ومرافق وخدمات وخلافه.



