برلماني: قانون الزراعات التعاقدية قادر على حل مشكلات الفلاح

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الفلاح المصري عانى على مدار أكثر من ٣٠ عاما بسبب عدم وجود رؤية وإدارة سليمة، لافتا إلى ضرورة وضع استراتيجيات زراعية تتوافق مع الثروات المتاحة ومتطلبات السوق.









وأكد ملك في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قانون الزراعات التعاقدية في عام ٢٠١٥ من أجل وضع حلول لمشاكل الفلاح المصري ، ولكن لم يتم تطبيقه بسبب مرور الزمن وتعاقب أربع وزراء على وزارة الزراعة، لافتا إلى أن إنشاء صندوق لدعم الفلاح يرادف قانون الزراعات التعاقدية.









وأوضح عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن التطوير في القطاع الزراعي هو شيء في غاية الأهمية، وذلك لسد الفجوة الغذائية التي نعاني منها بسبب الزيادة السكانية .













وكان النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء صندوق دعم الفلاح المصرى، وذلك بهدف دعم ورعاية الفلاحين وعمال الزراعة وأسرهم، والذين يمثلون نحو نصف المجتمع المصرى ويعيشون ظروفا قاسية ويتحملون أعباءً كثيرة سواء فى العمل أو الحياة، ولا يتمتعمون بأية نظم لرعايتهم وحمايتهم ودعمهم لمواجهة ظروف وضغوط الحياة ومخاطر عملهم، رغم دورهم الكبير في خدمة الاقتصاد القومى وتوفير الغذاء للشعب المصرى.



