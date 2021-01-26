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ديني

خالد الجندي: السياحة لا تخالف الشريعة وعرض المومياوات ليس حراما.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:04 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السياحة من مصادر الدخل القومي وتحتل المرتبة الثانية، منوها بأن السياحة منهج عالمي تعمل به كل الدول.

وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه الأسبوعى "ليطمئن قلبى"، المذاع على إذاعة "ميجاfm"، أن السياحة لا تخالف الشريعة، موضحا أنه بالنسبة إلى الخدمات السياحية المتعلقة بتقديم الخمور وما شابه فهذه حرام بالطبع، وليس لنا علاقة بها، وليست هي كل السياحة.

وأشار إلى أن السياحة مفهومها كبير، فهناك السياحة الثقافية في المتاحف والأماكن الأثرية التي فيها تاريخ الدولة.

وذكر أن دار الإفتاء المصرية، أفتت بأنه لا حرمة في مشاهدة المومياوات في المتاحف المصرية وغيرها، فالرؤية لا تكون لأحشاء الميت لأنه في الأساس يكون ملفوفا بأقمشة.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج المومياوات من أجل المصلحة العامة، باعتبارها منفعة عامة، وتدر دخل كبير على الدولة يساعد فى التنمية وتسهيل حياة الناس، لافتا إلى أن المصلحة العامة تجب المصلحة الخاصة، فلا أعلم مصدر هذه الفتوى الضالة التى تعاير المصريين بأنهم يستخرجون المومياوات من أن الدولار واليورهات، فالسياحة منهج عالمى فى كبرى الدول وتعتبر مصدر رفاهية شعهبها ونشر حضارتها وتأكيد قوتها.

وأضاف أن المومياوات لا تعرض جسد وإنما ملفوفة فى كتان والجسد مستور.

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