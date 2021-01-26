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انخفاض 5 درجات .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. فيديو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:06 م
امطار
امطار
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هاني حسين
قال محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تقلبات جوية  خلال الـ 72 ساعة المقبلة وهناك حالة من عدم الاستقرار ونشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بداية من الغد مما يزيد من إحساس البرودة.

وأضاف محمود شاهين  في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه هناك  فرصة لتكون سحب وأمطار  على السواحل الشمالية الغربية في السلوم ومطروح والإسكندرية وبلطيم ودمياط، وتكون تلك المناطق معرضة لأمطار من خفيفة لمتوسطة غدا .

وتابع محمود شاهين:"  يوما الخميس والجمعة يشهدا انخفاضا في درجات الحرارة بحوالي 5 درجات مئوية في فترات النهار، وتكون درجة الحرارة على القاهرة من 17 لـ 18 درجة مئوية".

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم السبت، حيث تعود فرص سقوط الأمطار مجددا على مناطق مختلفة بالبلاد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق الأخرى.

أما يوما الخميس والجمعة، تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.

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