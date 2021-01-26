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محافظات

وكيل صحة الغربية.. بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر الزيات العام

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:24 م
تلقى لقاح كورونا
تلقى لقاح كورونا بمستشفي كفر الزيات العام
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احمد علي
أعطت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إشارة البدء لإعطاء تطعيمات لقاح كورونا للطواقم الطبية، وتم البدء بتطعيم أول طبيب بمستشفى عزل كفر الزيات.


وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التى أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فاعلية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه فى توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%.

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم البدء اليوم فى تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا، وذلك بمستشفى العزل بكفر الزيات، فقد تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد الدكتور عبد العال قوزع، مدير مستشفى كفر الزيات؛ بعد شرح الآلية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات، وطريقة التواصل مع الأطقم الطبية متلقي اللقاح ومرحلة ما قبل التطعيم من متابعة العلامات الحيوية ومعرفة الحالة الصحية لمتلقي اللقاح.

وكيل صحة الغربية.. بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر الزيات العام
وكيل صحة الغربية.. بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر الزيات العام
وكيل صحة الغربية.. بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر الزيات العام
وكيل صحة الغربية.. بدء تلقي لقاح كورونا بمستشفى كفر الزيات العام
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