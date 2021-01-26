وكيل صحة بورسعيد أول المتلقين للقاح فيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وتحت إشراف اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد بدأت مديرية الصحة اليوم إعطاء لقاحات كورونا للفرق الطبية حسب الجدول الزمنى الموضوع.





وقال أبو هاشم فى تصريحات لصدى البلد، إن الفعاليات بدأت بمستشفى الحميات ببورسعيد وكان هو شخصيا أول المتلقين للقاح كما أشرف على إعطاء اللقاحات لأعضاء الفريق الطبي بالمستشفى.





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وشدد أبو هاشم على أن الفاعليات تأتي في اطار اهتمام الدولة بحماية الاطقم الطبية والتى وضعتها الدولة المصرية من اولوياتها وتعتبر مصر اول دولة افريقية تبدأ حملة اعطاء لقاحات فيروس كورونا كما أنها أول دولة تحصل على اللقاح في القارة.





ولفت وكيل صحة بورسعيد الى انه تم عمل آليه لتسجيل بيانات متلقى اللقاح واطلاعه على الموافقة المستنيرة وتسجيل كافة تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنه الخاصة بتلقى اللقاحات .





وأشار أبو هاشم إلى أنه تم إنشاء عيادة لفحص متلقى اللقاح من الفرق الطبية داخل المستشفى قبل إعطاء اللقاح ولمتابعته بعد تلقيه اللقاح بداية من تسجيل البيانات ومواعيد الجرعات الثانية وطريقة التواصل مع متلقى اللقاح.





وأوضح وكيل صحة بورسعيد، أن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة لتطوير لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن لقاح سينوفارم الصيني أثبت فاعليته في التجارب الاكلينيكية تصل إلى 89% في انتاج اجسام مضادة و99% حماية من الإصابة و100% حماية من ظهور الأعراض العنيفة والحرجة، لافتا إلى أن تلك اللقاحات تم تجربتها على مواطنين فوق 18 عام .





وشدد أبو هاشم على أن جميع الأطقم الطبية تتلقى اللقاحات من خلال المستشفيات العاملين بها، مؤكدا مأمونية هذا اللقاح ودوره الكبير في حماية الأطقم الطبية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد مثمنا دور الدولة العظيم لحماية الأطقم الطبية في ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم أجمع .