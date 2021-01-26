خاص .. غزل المحلة يفسخ عقد إيدو موسيس بالتراضي

أعلن نادي غزل المحلة فسخ تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم إيدو موسيس بالتراضي، وذلك بعد الأزمة الأخيرة والتى تم إيقاف موسيس لمدة أسبوعين بسبب اعتراضه على أمور مالية محسومة بالعقد واللائحة الخاصة بالفريق.





وقال مصدر داخل نادي غزل المحلة "إيدو موسيس طلب فسخ التعاقد بالتراضي، وعقدنا بالفعل جلسة اليوم وتنازل عن مستحقاته ورحل برغبته".

