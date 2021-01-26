مبارك: الرئيس مهتم بالتعليم والبحث العلمي.. وجامعة المنوفية الأهلية إنجاز جديد





عقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية جلسة مجلس الجامعة لشهر يناير 2021 بحضور أعضاء المجلس الدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو المجلس من الخارج ونواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور عبد الرحمن الباجورى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.





أكد مبارك فى بداية الجلسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولى اهتماما بالغا بالتعليم والبحث العلمي منذ توليه الرئاسة، وهناك تطور واضح في مؤشر جودة التعليم على كافة المستويات، وتقدم مصر فى التصنيفات العالمية لجودة التعليم، مشيرا إلى الاهتمام بإنشاء جامعات وإضافة تخصصات وبرامج جديدة وفقا للمعايير الدولية لتخريج طالب متميز مواكب لمتطلبات سوق العمل، والتوجه العام لإنشاء الجامعات الأهلية ودورها الهام لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب من خلال تعليم ليس هادف للربح وإعطاء فرصة لمن لديه القدرة ليتحمل تكلفة التعليم بشكل مقبول من خلال الجامعات الأهلية، وتخفيف الضغط على الجامعات الحكومية.





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ومن هذا المنطلق والتوجه العام لاستراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالى أعلن مبارك موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بمزرعة طوخ طنبشا وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار موافقة رئيس الجمهورية وإدراجها ضمن الجامعات الأهلية الجارى إنشائها، موجها الشكر للقيادة السياسية على هذا الإنجاز الجديد للجامعة وحلم تحقق بالسعى والمثابرة والعمل الجاد لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.





وأوضح مبارك أن الجامعة سيتم البدء فى إنشائها عقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإنشائها على مساحة 18 فدان بمزرعة طوخ طنبشا طبقا لأحدث النظم التعليمية والتصور العام للجامعات الأهلية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإجراءات وآليات التنفيذ، متمنيا التوفيق فى تحقيق هذا المشروع الضخم والتحدى الجديد لاثبات قدرة فريق عمل الجامعة على تحقيق جميع الإنجازات.





واستأنف مبارك الجلسة بالتأكيد علي أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020–2021، في موعدها المحدد بعد إنتهاء أجازة منتصف العام الدراسي، موجها العمداء بشأن الاستعداد للامتحانات ووضع الجداول والتجهيز للإعلان عنها، وناقش آليات تنفيذ الامتحانات وفقًا لإمكانيات الكليات وأعداد الطلاب بكل كلية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والاستعداد لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.