إيران: نرحب بالانفتاح السياسي في العلاقات مع السعودية





كررت إيران اليوم الثلاثاء، التصريحات التي تعرب خلالها عن استعدادها لإقامة علاقات وثيقة مع دول المنطقة ولا سيما المملكة العربية السعودية.





وبحسب "روسيا اليوم"، قال سعيد خطيب زادة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران ترحب بالانفتاح السياسي في العلاقات مع كافة دول الجوار بما فيها السعودية.





وقال على هامش اختتام الدورة الخامسة لـ"جائزة الطابوقة الذهبية العالمية" التي استضافتها بلدية طهران:"لطالما رحبنا بالانفراجات السياسية على صعيد العلاقات مع شتى دول العالم، بما فيها السعودية".





لكن زادة عادة لتكرار الأكاذيب الإيرانية وقال:"فور إصلاح (السعودية) سياساتها الخاطئة والعودة عن هذا المسار، فإن صدرنا رحب للتفاوض معها. عمليات قصف اليمن من جانب السعودية وحلفائها لاتزال مستمرة، كما ان الشعب اليمني يمر بأشد أنواع الضغوط والحصار الاقتصادي" في الوقت الذي تدعم فيه إيران مليشيات الحوثي الإرهابية التي تشن هجمات على مناطق سكنية حدودية سعودية.





واعتبر أن الانفتاح في العلاقات بين إيران والسعودية يمكن أن يكون مقدمة جيدة لحل بعض العقبات وتذليل المخاوف بين البلدين.



