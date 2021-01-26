محلل أمريكي.. مكالمة إيجابية بين السيسي وبايدن حول أزمة سد النهضة.. تفاصيل

كشف الدكتور "ماك شرقاوي"، المحلل السياسي الأمريكي، عن أنه تم إجراء اتصال هاتفي بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جون بايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأضاف في مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي أحمد موسي، مقدمة برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المكالمة كانت فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، متابعًا أن المكالمة حملت مؤشرات إيجابية بشأن أزمة السد.





وأوضح "شرقاوي"، أن مصر تسير كما يقال "مثل الكتاب" في تنفيذ توصيات حقوق الإنسان في مصر، وتتخذ إجراءات قوية بفتح حوار من المنظمات الحقوقية.





وتابع المحلل السياسي الأمريكي، أنه لابد من تشكيل لوبي حقيقي مصري في أمريكا للتصدي للمحلات الممنهجة ضد مصر، لافتا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية قوية وتكتل الكونجرس المزعوم لم يتحدث عن إثيوبيا وجرائم أبي أحمد.