الأوقاف: مِنَح ماجستير ودكتوراه مجانية لأئمة الأقصر

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه استكمالا للبروتوكول الذي تم توقيعه يوم الخميس 14يناير الجاري بين وزارة الأوقاف وجامعة الأقصر بشأن برامج تدريب الأئمة بجامعة الأقصر، وقع السيد عبد الدايم مدير مديرية أوقاف الأقصر والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر البروتوكول المكمل.





وأوضحت الوزارة، أنه تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه المجانية بجامعة الأقصر ، حيث تكون المنحة مناصفة بالشراكة بين الأوقاف والجامعة .





وتخفض جامعة الأقصر مصروفات الدراسات لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها الأوقاف بالشراكة مع الجامعة بنسبة 50% ، وتتحمل وزارة الأوقاف 50% ، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية مادام مستمرًا في دراسته دون رسوب في أي من سنوات الدراسة ، فإن تعثر تحمل نفقات نفسه في الأعوام التالية ، وذلك لجميع أئمة الأقصر دون التقيد بعدد وذلك للعام الدراسي 2021 / 2022م.





وناشدت الوزارة، من يرغب في التسجيل لهذه المنحة ملء الاستمارة من بوابة وزارة الأوقاف وتسليمها لمدير المديرية في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.



