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حوادث

100 ألف جنيه.. أول حكم تعويض عن بلاغ كاذب ضد معمل تحاليل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:05 م
صدى البلد
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اسلام مقلد
قضت دائرة ٤٤ تعويضات شمال القاهرة فى الدعوى ٨٦٨ لسنة ٢٠١٩ تعويضات كلى، بتغريم معمل تحاليل بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه لصالح مستشفى بسبب البلاغ الكاذب.

ترجع وقائع الدعوى إلى أن معمل تحاليل كان متعاقدا مع مستشفى على تأجير المعمل لدى المستشفى نظير نسبة من الإيراد ودبت الخلافات بينهما على المستحقات المالية لكل طرف وبإجراء المستشفى لعملية تجديد للمبنى بما فيها المعمل.

استغلت ادارة المعمل الأمر وسارعت بتحرير محضر شرطة تتهم ادارة المستشفى بطردهم وسرقة المعدات الطبية والفواتير و اكراة الموظفين التابعين لها على التوقيع على اوراق على بياض .

وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات و قدمت المستشفى الأوراق الموقعة من موظفى المعمل المزعوم أنهم وقعوا عليها على بياض إلا أن الموظفين رفضوا الحضور للنيابة لإجراء الاكتتاب اللازم مما حدا بالنيابة العامة لحفظ التحقيقات.

وعليه أقام المستشار هيثم عباس دعوى تعويض عن بلاغ كاذب ضد المعمل وقضى استئنافيا بالتعويض بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه ضده.
 
وصرح المستشار هيثم عباس أن هذا الحكم يعد حكما رادعا لكل من تسول لة نفسة اختلاق وقائع مغايرة للحقيقة ولما كان الحكم هو عنوان للحقيقة وهو ما يعد أن إبلاغ المعمل ثبت عدم صحته وأدى إلى القضاء علية بمبلغ التعويض ويعد من أوائل الأحكام الصادرة ضد من يبلغ ويثبت عدم صدق بلاغه ونتمنى أن يراجع الكافة أنفسهم عند اتهام الآخرين.
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