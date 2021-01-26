ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل أول محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:05 م
فلاديمير بوتين وجو
فلاديمير بوتين وجو بايدن
Advertisements
محمد عثمان
أعلن قصر الرئاسة الروسي، الكرملين، اليوم الثلاثاء، عن إجراء أول محادثة تليفونية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وقال الكرملين في بيان، إن المحادثة الهاتفية تمت في وقت سابق من اليوم، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف البيان: "تم إجراء مكالمة هاتفية بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جوزيف بايدن".

وتابع البيان: "هنأ فلاديمير بوتين جوزيف بايدن بمناسبة بدء عمله في منصب رئيس الولايات المتحدة وأشار إلى أن تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة سيلبي مصالح كلا البلدين مع مراعاة مسؤولياتهم لدعم الأمن والاستقرار في العالم".

وأكد البيان أنه "تمت مناقشة سُبل التعاون لمكافحة الأزمات الصعبة، مثل جائحة كورونا، والمشاكل في المجالات الأخرى، بما فيها الخاصة بالتجارة والاقتصاد".

وأوضح البيان أنه تمت مناقشة القضايا الملحة لكلا البلدين والجدول الأعمال الدولي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد فوزه رسميا برئاسة أمريكا.. بوتين يبعث برقية تهنئة لـ جو بايدن

زعيما روسيا والصين يؤكدان بلوغ العلاقات الثنائية أعلى مستوى في التاريخ

بوتين ونتنياهو يناقشان تعزيز التعاون لمكافحة كورونا

سفير روسيا في واشنطن: لا يوجد اتصال بـ الرئيس بايدن حتى اللحظة

بايدن يصدم بوتين في أول مكالمة هاتفية منذ دخوله البيت الأبيض

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الأهلي وبيراميدز بدون أهداف

آخر بروفة قبل مونديال الأندية.. الأهلي يفشل في التسجيل ويتعادل سلبيا مع بيراميدز

النائب العام يأمر بإحالة رئيس مصلحة الضرائب السابق إلى المحاكمة الجنائية

أول تعليق لـ قرقاش على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية الأمريكية

خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021

تراجع كبير .. انخفاض سعر الذهب بختام تعاملات اليوم في مصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار

بقدرات فنية خاصة.. السيدان الأنيقة سكودا سوبيرب موديل 2021