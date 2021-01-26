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صحة الدقهلية: 209 أفراد من الأطقم الطبية سجلوا للحصول على اللقاح بمستشفى العزل

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 09:53 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن  لقاح كورونا وصل المحافظة بالأمس، وعدد المسجلين للحصول على اللقاح في مستشفى العزل بالدقهلية وصل لـ 209 أفراد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون"، أن هناك إقبالًا من الأطقم الطبية للحصول على اللقاح.

وتابع سعد مكي "متواجد في مستشفى العزل بالمحافظة لمتابعة تطعيم الأطقم الطبية، وتم تخصيص عيادة قبل التطعيم على الأطقم الطبية، ونقوم بمتابعة الأطقم الطبية الحاصلة على لقاح كورونا".

وأكد سعد مكي "نشكر الرئيس السيسي ووزارة الصحة على توفير لقاح كورونا من أجل القضاء على فيروس كورونا والحد من مضاعفاته".

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