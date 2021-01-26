لليوم الثاني.. استمرار تلقي لقاحات كورونا بمستشفى الحجر الصحي بتمى الأمديد في الدقهلية

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن استمرار تلقي الاطقم الطبية للقاح فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بتمي الامديد حيث تم تسجيل حوالي 172 فرد من الاطقم الطبية من بين اطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاحات.





وأوضح وكيل الوزارة ان التطعيمات امنة وخصعت لكافة التحاليل التي اثبتت فاعليتها.





كما دعا المواطنين لعدم التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائية حفاظًا على جهود وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا.





وتقدم وكيل الوزارة بالشكر لكافة العاملين والاطقم الطبية لمجهوداتهم في التصدي لتلك الجائحة.





يذكر ان وكيل الوزارة قد شهد امس الاثنين اولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للاطقم الطبية بمستشفى الحجر الصحي بتمي الامديد حيث شهد تقديم اللقاح لاول طبيب واول ممرض واول فني بلقاح فيروس كورونا المستجد واستمع الى شرح الالية التي يتم تلقي العلاج بها بداية من تسجيل البيانات وطريقة التواصل مع الاطقم الطبية متلقي اللقاح.





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