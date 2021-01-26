ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

إكرامي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 10:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
اختير شريف إكرامي حارس مرمى فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة بيراميدز والنادي الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين باستاد الدفاع الجوي في الجولة العاشرة من الدوري.

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تعادلًا ثمينًا بدون أهداف أمام ضيفه النادي الأهلي، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العاشرة من دوري We المصري.

التعادل رفع رصيد النادي  الأهلي إلى 21 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما ارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 14 فى المركز الرابع من جدول ترتيب المسابقة .

ويستعد النادي الاهلي للسفر إلى قطر لخوض نهائيات كأس العالم للأندية فى مواجهة قوية أمام الدحيل القطري .  

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد عيد عبد الملك يعلق على أداء بن شرقي وأحداد أمام بيراميدز

شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد الليبي فى الكونفيدرالية الأفريقية

موعد مباراة بيراميدز أمام الاتحاد الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

مشوار البطولة الأولى .. بيراميدز في مواجهة الاتحاد الليبي بـ الكونفيدرالية

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الاتحاد الليبي في الكونفيدرالية

5 شروط.. ننشر نتائج الاجتماع التنسيقي لمباراة بيراميدز والأهلي غدا

ترشيحاتنا

عمره 38 عاما.. تشاتشيتش: مندهش من تعاقد بيراميدز مع شريف إكرامي

صاحبي وأخويا.. ليلى علوى تتغزل فى ابنها.. شاهد

بيان عاجل لـ الصليب الأحمر اللبناني بشأن احتجاجات طرابلس

لطيفة تدعو لـ محمد الصغير بعد تدهور حالته الصحية.. شاهد

كهربا يتصدر تويتر بعد نزوله أمام بيراميدز.. ومغردون: غير الماتش

سيطرة حمراء.. التعادل السلبي يخيم على أول ربع ساعة من مباراة الأهلي وبيراميدز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد التخفيضات الأخيرة.. تعرف على أسعار رينو كادجار 2021

فيتامين آشعة الشمس.. تعرفي على أبرز 6 فوائد صحية لفيتامين د

طلبها ولم يستلمها.. عرض سيارة معمر القذافي من طراز مايباخ 57S للبيع مقابل 1.17 مليون دولار