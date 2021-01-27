التخطيط: اشتراطات البناء تسهم في ضبط النمو العمراني والتصدي لـ العشوائيات

قال الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمراني، إن هناك تطويرًا فى المنظومة الخاصة بإصدار تراخيص البناء، موضحًا أن اليوم شهد اجتماعًا بين وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على "إكسترا نيوز"، تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن إجراءات تطبيق اشتراطات البناء في المحافظات تسهم فى ضبط النمو العمرانى و التصدي لظاهرة العشوائيات.





وأشار إلى أن ما يتم يعتبر تطويرًا فى منظومة البناء، وأكد أن الجامعات و نقابة المهندسين تشارك فى المنظومة الجديدة، وهذا سيقلل الضغط على المحليات.





ولفت إلى أن عدم التخطيط السليم تسبب فى هلاك المرافق، ولذلك الدولة تعمل على ضبط العملية، مؤكدًا أن سكان المبانى القديمة يعانون من مشكلات كثيرة ولذلك الدولة تضع خطة لتقديم حياة كريمة للمواطنين.





وأوضح أن الوحدات السكنية فى الفترة المقبلة ستكون صحية، و سيتم عمل فواصل بين المنازل حتى يحصل الجميع على تهوية صحية.



