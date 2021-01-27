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أخبار العالم

بعد ساعات من أدائه القسم.. نقل رئيس جلسة محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ إلى المستشفى

الأربعاء 27/يناير/2021 - 02:23 ص
باتريك ليهي رئيس
باتريك ليهي رئيس جلسات محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ
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قسم الخارجي
نقل السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي إلى المستشفى بعد ساعات فقط من أدائه القسم وترؤسه افتتاح جلسات المحاكمة الثانية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ.

وقال متحدث باسم السيناتور باتريك ليهي في بيان إن السياسي الديمقراطي كان في مكتبه بمبنى الكابيتول لكنه تعرض لوعكة صحية ولم يكن على مايرام، حيث تم فحصه من قبل الطبيب، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف البيان أن الطبيب أوصى بنقل السيناتور ليهي إلى المستشفى بدافع من الحذر الشديد، حيث يخضع حاليا للمراقبة ويجري تقييم حالته الصحية.

ومن المقرر أن يرأس السيناتور الديمقراطي من ولاية فيرمونت صاحب الـ80 عاما جلسات مساءلة ترامب باعتباره رئيس مجلس الشيوخ المؤقت - السيناتور الأطول خدمة في حزب الأغلبية - بدلًا من رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي أشرف على أول محاكمة لعزل ترامب.

وأدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الثلاثاء، القسم للبدء في ثاني مساءلة لدونالد ترامب، لاتهامه بتحريض أنصاره على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي تحركا للمُشرعين الجمهوريين لوقف عملية مساءلة الرئيس السابق، كما صوت معظم أعضاء المجلس لصالح بدء جلسات المحاكمة في 9 فبراير المقبل.
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