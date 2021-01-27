خليفة أينشتاين.. شاهد طفلة تتحدث بطلاقة في عمر 14 شهرًا فقط.. صور





لقد سجلت معدل ذكاء 145 في اختبار منسا، وهو أقل بقليل من درجة ألبرت أينشتاين البالغة 160.





وقال والدها سارب سينج 39 عامًا، وهو زعيم رعوي للصحة والرفاهية إنه وزوجته راج 32 عامًا، لاحظا لأول مرة أن "ديال" كانت مميزة عندما بدأت في التحدث وتكوين الجمل معًا في عمر 16 شهرًا فقط، كانت تتحدث إلى الناس في المتاجر وتسأل عن يومهم.





وتابع سينج: "كنت أعرف أنها كانت طفلة استثنائية.. لكن كان من الجنون مدى سرعتها في تعلم الأبجدية والقراءة".





وأضاف: كان بإمكاني إجراء محادثة مناسبة معها عندما كانت في الثانية من عمرها، لقد كان أمرًا لا يصدق، ويقول والداها: إنها تتعامل الآن بشكل أفضل مع المراهقين الصغار وتستمتع بالتعرف على الفضاء؛ م ما يعني أنه يتعين عليهم أحيانًا إرسال إجابات لأسئلتها على جوجل، لكن كان عليهم السعي والمواصلة من أجل الاعتراف بقدرات ابنتهما.





وأشارا إلى أنهما حريصان على نقلها إلى صفوف متقدمة في المدرسة، حيث قال سينج: "أوصى الطبيب النفسي الذي قيم ديال بنقلها إلى الأمام، وهو ما قالت إنها نادرًا ما تفعله"، و لا يبدو من المحتمل أن يحدث ذلك وأنا قلق من أن تصبح ديال محبطة للغاية لأنها تتقدم على الأطفال الآخرين في عامها.

معجزة خارقة للعادة أثبتتها طفلة صغيرة، بعد اكتشاف الأبجدية في عمر 14 شهرًا، وبدأت العد حتى 20 قبل أن تبلغ 16 شهرًا.