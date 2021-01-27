هاشتاج #رجعوا أيمن حفني_الزمالك يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: لن ننساك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # رجعوا ايمن حفني_الزمالك دعما له بعد أن أعلن عن رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك وختام مشواره داخل القلعة البيضاء ،و اعتزال الكرة بتيشيرت الزمالك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:





لو جبرنا بخاطره ايمن في شدته وحققناله طلبه ، والله ربنا هيكرمنا ويباركلنا ويفرحنا ببطولة ، أوجعت قلوبنا، لم تنسانا ولم ننساك ، ايمن حفني واحد بس ، الحاوي





و قال آخرون : لاعب عظيم اجتهد واخلص نحبك من اول ما دخلت النادي ونحبك الي الان هنكون من اشد الناس فرحا برجوعه.





و اضاف اخرون: جمهور الزمالك لاينسي المخلصين من أبنائه والحاوي لازم يرجع، ياريت ترجعوا ايمن حفنى قبل القيد ما يقفل ويتقيد في افريقيا وربنا يكرمه بالبطولة تكريم اعتزاله.





وعبر أحدهم متأثرا : انا دموعي نزلت وانا أقرأ كلام كابتن ايمن حفني اتمني الادارة تستجيب لطلبه، وياريت يكون لينا دور يا جماعة في تحقيق حلم كابتن ايمن دي اقل حاجة.





وكان قد أعلن أيمن حفني، نجم فريق الكرة السابق بنادي الزمالك، رغبته في العودة مجددًا لصفوف الزمالك وختام مشواره داخل القلعة البيضاء.





وقال ايمن حفنى فى بيان :"كان فضل الله على كبيرا عندما انضممت لنادى الزمالك عام ٢٠١٤، بفضل الله حققت بجانب زملائى بطولة الدورى العام، ٤ بطولات كأس مصر، سوبر مصرى، الكونفدرالية الإفريقية خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادى الزمالك لكن لم يحالفني التوفيق أحيانًا.





وأضاف: "بعد الرحيل عن نادى الزمالك مررت بظروف اضطرتنى للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب فى ممارسة كرة القدم، ذهنيا لم اكن فى حال يسمح لى بمساعدة أى فريق انضم له".





وتابع : الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح. أريد الاعتزال بقميص نادى الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمى مرتبط بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى.





وأضاف : لا أود أن أضع المسئولين بالنادى تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام فى حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتميا لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادى أو خارجه".