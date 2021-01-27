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أخبار العالم

بريطانيا تستعد لفرض حجر إلزامي في الفنادق على القادمين من 30 دولة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:41 ص
بريطانيا تستعد لفرض
بريطانيا تستعد لفرض حجر إلزامي في الفنادق على المسافرين
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قسم الخارجي
من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن خطط لفرض حجر صحي فندقي للبريطانيين العائدين من 30 دولة شديدة الخطورة بالنسبة لتفشي وباء كورونا، ومشمولة بقرارات حظر السفر.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن قرار حجز المسافرين في الفنادق يشمل العائدين من دول مثل أمريكا الجنوبية والبرتغال والبرازيل والرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. 

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون رفض مقترحات بفرض إغلاق مؤقت للحدود، حيث يطالب المسؤولون بتعليق الرحلات الجوية خوفا من تفشي سلالات كورونا المتحورة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني إنه كان يبحث إمكانية تخصيص فنادق للحجر الصحي للقادمين إلى بريطانيا، في محاولة لاحتواء دخول سلالات أخرى من فيروس كورونا للبلاد.

وانتقد رؤساء شركات الطيران بما في ذلك الخطوط الجوية البريطانية خطة الحجر الصحي الإلزامي في الفنادق لبعض أو جميع الوافدين إلى بريطانيا ، داعيين حزمة دعم حكومية.

بدوره، قال نديم زهاوي الوزير المسؤول عن التطعيمات في بريطانيا  إنه سيتم الإعلان عن الحجر الصحي الإلزامي في الفندق في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وبشأن تأجيل حجز العطلات في فصل الصيف، قال الوزير إن الوقت لا يزال مبكرا للتفكير في الأمر.

ويثير القرار انقسامات في الأوساط البريطانية حول احتمالية تحمل الوافدين لتكلفة الحجر الفندقي، ما قد يؤثر على صناعة السفر بشكل عام.

وتجاوز عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا حاجز الـ100 ألف حالة، بعد انتشار سلالة متحورة للفيروس يعتقد أنها "أكثر فتكا".
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