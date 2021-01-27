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فن

من كواليس Fast & Furious.. شاهد أحدث ظهور لـ فان ديزل وذا روك

الأربعاء 27/يناير/2021 - 03:37 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
نشر فان ديزل صورة جديدة رفقة دوين جونسون الشهير بـ ذا روك  من كواليس الجزء الـ9 من سلسلة الاكشن الشهيرة Fast & Furious 

وثار  النجم العالمى دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، ضجة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا فى مختلف انحاء العالم بعد نشر صور له وهو يرعى ابنتيه الصغيرتين.

ونشر دوين جونسون على حسابه الشخصى على موقع انستجرام تعرض تجربته فى رعاية ابنته وتصفيف شعرها بشكل لطيف خاصة ان الصغيرة تبلغ من العمر عامين .

وما اثار اعجاب متابعيه  أنه كتب على الصور التي نشرها، "بالرغم من أن طفلتى تبلغ من العمر عامين، إلا أننى المسئول الوحيد عن تصفيف شعرها وإزالة كل التشابكات المؤلمة من شعرها، قد أكون أصلع ولكننى أعرف شيئًا او شيئين عن الشعر، لاننى كنت أتمنى أن يكون لدي شعر مثلها ".

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التى يعرض فيها النجم العالم ذا روك صور ابنتيه على مواقع السوشيال ميديا مما يؤكد حبه وحرصه على الاهتمام برعاية اسرته ، اعتاد النجم العالمي دوين جونسون علي مشاركة متابعه صور تجمعه بابنتيه جاسمين وتيانا جيا، لكن الصور التي ينشرها النجم تعد الاكثر جرأة على مستوى  العالم فهى ليست مجرد صور تجمع اب ببناته الصغار ولكنها تكشف مدي اهتمام وحبه غير العادى لهما
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