الهند تسجل نحو 13 ألف إصابة جديدة و137 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل، 12 ألفا و689 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و689 ألفا و527 شخصا.





وذكرت الوزارة - وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 137 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و724 شخصا.





ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 176 ألفا و498 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و359 ألفا و305 أشخاص بعدما تماثل 13 ألفا و320 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.





وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن مليونين و29 ألفا و480 شخصا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن.



