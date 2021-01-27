صدام مصر والدنمارك الأبرز.. مواعيد مباريات دور الثمانية في مونديال اليد

تتجه أنظار عشاق كرة اليد اليوم الي منافسات دور الثمانية ببطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى الأحد المقبل، واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة بعد انتهاء مواجهات الدور الرئيسي يوم الأثنين الماضي، والذي أسفر عن مواجهات نارية.
وتقام مباريات ربع النهائي اليوم الأربعاء كالتالي: مصر × الدنمارك (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٦.٣٠ مساء
السويد × قطر (صالة ستاد القاهرة) الساعة ٩.٣٠ مساء
إسبانيا × النرويج (صالة العاصمة الإدارية) الساعة ٩.٣٠ مساء
فرنسا × المجر (صالة برج العرب بالإسكندرية) الساعة ٩.٣٠ مساء
وتذاع مباريات بطولة العالم لليد علي قنوات أون تايم سبورت .
ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر يوم الجمعة الموافق ٢٩ يناير .