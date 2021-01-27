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فن

وفاة والد الفنان تامر شلتوت

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلن الفنان تامر شلتوت عن وفاة والده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك ".

 نشر تامر شلتوت صورة لوالده وعلق عليها قائلا :" انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الغالي دكتورمحمد شلتوت ..و سيتم الصلاه علي المتوفي بعد صلاه الظهر في مسجد الشرطة في ٦ أكتوبر..و سيتم الدفن اليوم في مقابر العائله في ٦ اكتوبر ..و العزاء في المقابر و لا يوجد عزاء في المنزل.
وأضاف:
اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ 

ان لله وان اليه راجعون

برجاء قراة الفاتحة و الدعاء له".

وكان آخر أعمال تامر شلتوت مسلسل"ختم النمر"  وينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ45 حلقة، وهو من بطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، وميرهان حسين، ونسرين طافش، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

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