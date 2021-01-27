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«أبو العينين» يطالب بإنشاء مراكز لصيانة الطائرات العابرة والترانزيت ويحذر من «دول تسرق حقوقنا»

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:19 ص
النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، خبرا عن وكيل البرلمان، النائب محمد أبو العينين، والذي هنأ فيه العاملين في قطاع الطيران بمناسبة العيد القومي للطيران المدني، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.


وطالب النائب أبو العينين، في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، أمس، الثلاثاء، بالتفكير خارج الصندوق، والبحث من أجل تحقيق التنافسية العالمية واستغلال موقعنا الفريد، لتعظيم القيمة المضافة لقطاع الطيران المدني.


وأكد النائب أبو العينين أن الموقع الفريد لمصر يؤهلها إلى إنشاء مراكز لصيانة الطائرات العابرة، وكذلك "الترانزيت"، وهو الذي سيعوّض خسائر الشركات.


وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن خسائر الطيران المدني على مستوى العالم 400 مليار دولار بسبب فيروس كورونا.


ولفت النائب أبو العينين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الطيران الروسي، وهو ما يستتبعه حركة أخرى، وعلينا معرفة مطالب الطيران الخارجي لإعادة تقييم المنظومة مرة أخرى.


وناشد وكيل مجلس النواب تدشين حملة ترويجية للطيران المصري بالتزامن مع حملة الآثار في الخارج، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة في نقل البضائع من خلال النقل الجوي.


وحذّر محمد أبو العينين من قيام بعض الدول باستغلال الموقف الحالي لمصر وسرقة حقوقنا، قائلًا: "هناك من يسرق حقوقنا رغم أن موقعنا أفضل". 
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