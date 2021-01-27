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برنامج فرصة بالتضامن: نسعى لتأهيل وتوظيف الأسر الأولى بالرعاية

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:11 ص
برنامج فرصة
برنامج فرصة
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هاجر إبراهيم
قال عاطف الشبراوي، مسئول برنامج فرصة للتوظيف بوزارة التضامن، إن فرصة ليس برنامج توظيف بل برنامج تمكين اقتصادي، بمعنى أنه يركز على إيجاد الطريقة الأكثر نجاحا فى أن يكون لدى الشخص مصدر للدخل، حيث تصل ميزانية البرنامج لحوالى مليار جنيه .

وأضاف "الشبراوى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يتم ببرنامج فرصة تأهيل وتوظيف الأسر الأولى بالرعاية، موضحا أنه إعطائهم أدوات إنتاج وعمل مشروعات للدخل وربطهم فى شبكة من أجل إقامة عمل جماعي يتيح الرعاية الخاصة بالخدمات الخاصة بمهنتهم.

وتابع أنه ببرنامج فرصة يتم مساعدة الأسر بالتسويق، لافتا إلى وجود برنامج آخر وهو تدريبهم على المهارات الحياتية والخاصة بالبحث على الوظائف والإتصال وأخلاقيات العمل، بالإضافة إلى تعديل السلوك وتشجيع الأفراد وتحفيزهم عن العمل وربطهم بالوظائف الموجودين بها ومتابعتهم لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد أن هناك حزمة الخدمات تقوم وزارة التضامن الإجتماعى تقديمها للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية لبرنامج تكافل وكرامة أو محدودي الدخل والفئات المهمشة.

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