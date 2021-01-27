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أخبار العالم

السلطة الفلسطينية لن تسمح لـ دحلان بالترشح للرئاسة.. ما السر؟

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:25 ص
دحلان
دحلان
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سمر صالح
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد أن السلطة الفلسطينية لن تسمح لرئيس الأمن الوقائي السابق في غزة، محمد دحلان، بخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
 
وقال الأحمد لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن "دحلان لا يمكنه الترشح للرئاسة، لأنه لا يوجد لديه سجل نظيف. لا يمكن لأي شخص لديه إدانة مسجلة في وزارة العدل، الذي لا يمكنه الحصول على سجل نظيف، أن يرشح نفسه".
 
ويُنظر إلى دحلان على نطاق واسع على أنه منافس محتمل ليحل محل الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن (84 عاما). 

وقد تم طرد دحلان، وهو مسؤول سابق في فتح ووزير الأمن الأسبق في السلطة الفلسطينية، من الضفة الغربية في أعقاب نزاع سياسي مع القيادة الحالية للسلطة الفلسطينية.
 
وقد أدين دحلان غيابيا من قبل محكمة فلسطينية بتهمة الفساد وحُكم عليه بالسجن عدة سنوات ويزعم أنصاره أن دوافع سياسية تقف وراء الاتهامات ضده.
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